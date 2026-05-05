Entretenimento Charutos vão do luxo e da tradição aos riscos por trás da fumaça Ao longo da história, os charutos ganharam status de símbolo cultural e também de sofisticação. Consumidos em ocasiões de celebração ou relaxamento, têm origem antiga, embora seu uso esteja associado a riscos para a saúde. Por Flipar

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