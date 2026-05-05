Animais Lagartas podem acabar com plantações e até causar queimaduras; conheça espécies e veja cuidados Poucas criaturas simbolizam tão bem a transformação da natureza quanto as lagartas. Discretas, coloridas e por vezes perigosas, elas habitam florestas, jardins e até o interior de casas sem que se perceba a sua presença. Apesar de representarem apenas uma fase da vida de borboletas e mariposas, elas exercem papel ecológico essencial nos ecossistemas em que vivem. Conhecer suas características é uma forma de respeitar a biodiversidade e, ao mesmo tempo, saber como se proteger dos riscos que algum Por Flipar

Michael Reichelt/Pixabay