Lulu Santos comemora 73 anos e compartilha vídeo nas redes sociais

Recentemente, Lulu participou do “Atenção para o Refrão”, programa apresentado por Sarah Oliveira, exibido no canal Bis e no Globoplay, e revisitou o significado do refrão de “Tempos Modernos”. A ideia de receber o cantor para falar sobre essa música partiu da própria apresentadora, que comentou que o refrão é muito forte e trata sobre se permitir. Na época em que a canção foi lançada, em 1982, Lulu era casado com a atriz e jornalista Scarlet Moon, com quem se separou em 2006. Depois, assumiu o
Nos próximos meses, Lulu está com a agenda cheia. Depois de um ano de 2025 mais afastado da música para tratar problemas de saúde após o diagnóstico de vasculite púrpura, uma doença autoimune rara que causa inflamação nos vasos sanguíneos, ele se prepara para uma turnê internacional, que começa no dia 23 de maio de 2026 e passa por vários continentes, com shows programados em cidades como Dubai, Barcelona, Zurique, Berlim, Cascais, Paris e Haia.
Saiba mais, a seguir, sobre Luiz Maurício Pragana dos Santos, um dos maiores ícones da música pop brasileira. Nascido no dia 4 de maio de 1953, no Rio de Janeiro, é um cantor conhecido por hits atemporais como “Tempos Modernos”, “Um Certo Alguém”, “Como uma Onda” e “Toda Forma de Amor”, além de ter sido jurado do reality musical “The Voice Brasil”.
Seu pai desejava que ele seguisse carreira militar, mas Lulu fugiu de casa antes de terminar o ensino médio e foi viver com comunidades hippies. Seu interesse pela música também surgiu cedo: aos 12 anos, formou sua primeira banda. Posteriormente, integrou grupos como Veludo Elétrico e Vímana, ao lado de Ritchie e Lobão, antes de seguir carreira solo.
O sucesso na carreira solo veio na década de 1980. Foi nesse período que adotou o nome artístico Lulu Santos e lançou álbuns como “Tempos Modernos”, “O Ritmo do Momento”, “O Último Romântico”, “Tudo Azul”, “Normal”, “Lulu”, “Toda Forma de Amor”, “Amor à Arte” e “Popsambalanço e Outras Levadas”. Com esses trabalhos, dominou as rádios e se consolidou como um dos principais nomes do rock nacional.
“Tempos Modernos”, por exemplo, seu primeiro álbum solo, foi lançado em 1982 e teve vários hits, como a faixa-título, que se tornou um dos maiores clássicos de sua carreira. Além dela, destacam-se músicas como “De Repente Califórnia” e “Tudo Com Você”. A partir desse álbum, sua carreira ganhou projeção nacional.
Outro álbum de destaque foi “O Ritmo do Momento”, seu segundo trabalho solo, lançado em 1983. O projeto trouxe canções que se tornaram grandes sucessos, como “Um Certo Alguém”, “Adivinha o Quê”, “Esse Brilho em Teu Olhar” e “Como Uma Onda (Zen-Surfismo)”.
Na década de 1990, dedicou-se a trabalhos mais experimentais e não emplacou tantos sucessos nas paradas musicais, mas ainda obteve alguns destaques, como “Apenas Mais uma de Amor” e a releitura de “Descobridor dos Sete Mares”, canção originalmente consagrada por Tim Maia.
Suas músicas fizeram parte da trilha sonora de diversas novelas da TV Globo, o que ajudou ainda mais na sua popularização. “Assim Caminha a Humanidade” foi o primeiro tema de abertura de “Malhação”, em 1995, e “Como uma Onda” foi a música de abertura da novela de mesmo título.
Em 2012, passou a integrar a equipe do reality musical “The Voice Brasil” como técnico, ao lado de Claudia Leitte, Daniel e Carlinhos Brown. Em meio à troca de técnicos ao longo das temporadas, Lulu foi o único a participar de todas, até o programa ser cancelado em 2023 pela TV Globo.
Vencedor do Grammy Latino, Lulu Santos também integrou duas importantes listas da revista Rolling Stone Brasil. Em 2009, figurou entre os 100 maiores artistas brasileiros, em seleção feita por jornalistas, e, em 2012, apareceu na lista dos 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão, elaborada por editores.