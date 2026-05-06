Celebridades e TV Novo filho de Cameron Díaz aumenta a lista dos nomes diferentões de filhos dos famosos A atriz Cameron Diaz e o músico Benji Madden anunciaram a chegada do terceiro filho do casal. O bebê se chama Nautas Madden, nome que chamou atenção por ser pouco comum e, como explicou o pai, ligado à ideia de “marinheiro”, “viajante” ou “navegador”. O casal já é pai de Raddix e Cardinal. Por Flipar

Reprodução Instagram