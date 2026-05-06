Automobilismo e carros Empresa chinesa que fabrica aspiradores desenvolve carro com foguetes que vai de 0 a 100 km/h em tempo recorde O Rimac Nevera R é elétrico e fabricado na Croácia, o Czinger 21C é americano e híbrido, enquanto o Aspark Owl Roadster é japonês e é elétrico. Todos começaram a ser entregues a partir de 2024 e 2025. Ou seja, o hipercarro da Dreame Technology, com sua promessa de 0,9 segundo, seria teoricamente mais que o dobro mais rápido do que qualquer carro de produção existente hoje. Por Flipar

Divulgação/Aspark