Galeria Navio isolado e cepa rara: o que se sabe sobre o surto de hantavírus no cruzeiro MV Hondius Um terceiro passageiro, um britânico, foi evacuado para a África do Sul e precisou ser internado na UTI. Uma mulher alemã morreu a bordo no dia 2 de maio, também com sintomas de pneumonia. A doença demorou semanas para ser confirmada por exames realizados na África do Sul, o que dificultou a identificação inicial do problema. Embora apenas dois casos tenham sido oficialmente confirmados, a Organização Mundial da Saúde (OMS) trata a situação como surto. Por Flipar

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