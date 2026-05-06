Navio isolado e cepa rara: o que se sabe sobre o surto de hantavírus no cruzeiro MV Hondius

Ao contrário de outros tipos de hantavírus, essa cepa pode, em casos raros, ser transmitida de pessoa para pessoa, principalmente por contato próximo. Ainda assim, a OMS classifica o risco global para a saúde pública como baixo. A chegada do navio às Ilhas Canárias gera preocupação entre autoridades locais, que temem possíveis impactos à população.
A transmissão entre humanos é rara, com exceção do vírus dos Andes, cepa sul-americana que já demonstrou essa capacidade em surtos limitados — e que está no centro do caso do navio MV Hondius. Os sintomas iniciais lembram os de uma gripe comum, com febre, fadiga, dores musculares e dor de cabeça, mas podem evoluir rapidamente para insuficiência respiratória grave, com acúmulo de líquido nos pulmões.
O período de incubação varia de uma a oito semanas. Casos graves exigem internação em UTI, com suporte de oxigênio ou ventilação mecânica. Não existe tratamento antiviral específico nem vacina amplamente disponível — o manejo é de suporte, focado no controle dos sintomas e das complicações.
O hantavírus não é uma novidade no Brasil. Nos últimos dez anos, o país registrou 457 casos confirmados e 189 mortes pela doença, o que representa uma taxa de letalidade de 41% — índice elevado e que reflete a gravidade das formas mais severas da infecção. Em 2026, já foram confirmados seis casos e um óbito no país.
Apesar do cenário alarmante no cruzeiro, os dados brasileiros mostram uma tendência de queda no número de casos e mortes ao longo da última década. A distribuição dos casos, no entanto, é bastante desigual entre as regiões do país. O Sul concentra o maior número absoluto de infectados e óbitos: foram 238 casos confirmados e 77 mortes entre 2016 e 2025, com letalidade de 32,3%.
A região Nordeste, por sua vez, registrou apenas três casos e dois óbitos no mesmo período, mas apresenta a maior taxa de letalidade regional, de 66,6% — o que indica que, embora raro na região, o vírus se mostra particularmente letal quando ocorre.