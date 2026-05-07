Galeria Margaret Thatcher: a história da líder britânica mais longeva da era moderna Há pouco mais de 37 anos, em 4 de maio de 1979, Margaret Thatcher, a “Dama de Ferro”, assumiu o cargo de primeira-ministra do Reino Unido, tornando-se a primeira mulher a liderar o governo britânico. Posteriormente, ela se transformaria na líder do país com o mandato mais longo na era moderna. Sua chegada ao poder ocorreu após a vitória do Partido Conservador nas eleições gerais, encerrando o governo de James Callaghan, do Partido Trabalhista. O momento representava uma inflexão política importa Por Flipar

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