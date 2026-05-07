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Margaret Thatcher: a história da líder britânica mais longeva da era moderna

Há pouco mais de 37 anos, em 4 de maio de 1979, Margaret Thatcher, a “Dama de Ferro”, assumiu o cargo de primeira-ministra do Reino Unido, tornando-se a primeira mulher a liderar o governo britânico. Posteriormente, ela se transformaria na líder do país com o mandato mais longo na era moderna. Sua chegada ao poder ocorreu após a vitória do Partido Conservador nas eleições gerais, encerrando o governo de James Callaghan, do Partido Trabalhista. O momento representava uma inflexão política importa

Por Flipar
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Nascida em 13 de outubro de 1925 na cidade de Grantham, Thatcher cresceu em um ambiente de classe média. Ela era filha de um comerciante e político local que também atuava como pregador metodista. Essa formação influenciou profundamente sua visão de mundo, baseada em valores como disciplina, mérito individual e responsabilidade pessoal. Ela estudou Química na Universidade de Oxford, onde teve contato com círculos políticos conservadores, e mais tarde formou-se em Direito, especializando-se em di

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Eleita para o Parlamento em 1959, Thatcher construiu uma carreira sólida ao longo dos anos 1960, destacando-se por seus posicionamentos firmes. Durante o governo de Edward Heath, ocupou o cargo de secretária de Educação (1970–1974), período em que ganhou notoriedade ao implementar cortes de gastos, incluindo a polêmica decisão de suspender a distribuição gratuita de leite para crianças maiores de sete anos nas escolas. O fato rendeu a ela críticas e o apelido irônico de “sequestradora do leite i

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Em 1975, Thatcher alcançou um feito histórico ao derrotar Heath e assumir a liderança do Partido Conservador, tornando-se a primeira mulher a comandar uma grande legenda política britânica. Esse momento foi decisivo para sua ascensão. Quatro anos depois, capitalizou o descontentamento popular diante da crise econômica e das greves generalizadas que marcaram o período conhecido como “Winter of Discontent” (“Inverno do Descontentamento”, em tradução livre). Com um discurso centrado na recuperação

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No poder, Thatcher implementou um conjunto de políticas econômicas que redefiniram o papel do Estado britânico. O chamado “thatcherismo” baseava-se em princípios de livre mercado, privatização de empresas estatais e redução do poder dos sindicatos. Empresas públicas como British Telecom, British Gas e British Airways foram privatizadas, alterando profundamente a estrutura econômica do país.

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A postura firme de Thatcher diante de crises internas tornou-se uma de suas marcas. O confronto com os sindicatos atingiu seu ponto máximo durante a greve dos mineiros entre 1984 e 1985, um dos conflitos trabalhistas mais intensos da história britânica. O governo resistiu às pressões e saiu vitorioso, enfraquecendo significativamente o movimento sindical. Esse episódio consolidou a imagem da primeira-ministra como uma líder inflexível, reforçando o apelido de “Dama de Ferro”.

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No cenário internacional, Thatcher desempenhou papel relevante durante a fase final da Guerra Fria. Sua aliança com o presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan foi fundamental para a convergência de políticas econômicas liberais e estratégias geopolíticas contra o bloco soviético

Reprodução da Margaret Thatcher Foundation

Ao mesmo tempo, manteve diálogo com líderes como o reformista Mikhail Gorbachev, contribuindo para a distensão das tensões internacionais no final da década de 1980.

Reprodução da Margaret Thatcher Foundation

Um dos momentos mais marcantes de seu governo ocorreu em 1982, durante a Guerra das Malvinas, quando o Reino Unido entrou em conflito armado com a Argentina pela posse das ilhas no Atlântico Sul. A vitória britânica teve grande impacto político, elevando sua popularidade e garantindo sua reeleição em 1983. O episódio também reforçou sua imagem de liderança firme em questões de soberania nacional.

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Thatcher venceu três eleições consecutivas (1979, 1983 e 1987), algo raro na política britânica. Em 1986, promoveu a desregulamentação do sistema financeiro em Londres, o chamado “Big Bang”, que transformou a cidade em um dos principais centros financeiros globais. Apesar dos avanços econômicos, as desigualdades sociais aumentaram, e muitas comunidades industriais enfrentaram um declínio acentuado.

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O desgaste político tornou-se evidente no final da década. A introdução de um impopular imposto provocou protestos em massa e abalou sua base de apoio. Além disso, divergências internas no Partido Conservador, especialmente em relação à integração europeia, enfraqueceram sua liderança. Em novembro de 1990, diante da perda de apoio dentro do próprio partido, Thatcher renunciou ao cargo, sendo sucedida por John Major.

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Após deixar o poder, foi nomeada baronesa pela Rainha Elizabeth II e passou a integrar a Câmara dos Lordes, a câmara alta do parlamento britânico. Ela continuou ativa no debate público, escrevendo livros e realizando palestras. Com o passar dos anos, sua saúde se deteriorou, e ela se afastou gradualmente da vida pública. Margaret Thatcher foi casada por mais de 50 anos com o empresário Denis Thatcher, com quem teve os gêmeos Mark e Carol. Ela faleceu em 2013, aos 87 anos.

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