Margaret Thatcher: a história da líder britânica mais longeva da era moderna

Nascida em 13 de outubro de 1925 na cidade de Grantham, Thatcher cresceu em um ambiente de classe média. Ela era filha de um comerciante e político local que também atuava como pregador metodista. Essa formação influenciou profundamente sua visão de mundo, baseada em valores como disciplina, mérito individual e responsabilidade pessoal. Ela estudou Química na Universidade de Oxford, onde teve contato com círculos políticos conservadores, e mais tarde formou-se em Direito, especializando-se em di
Eleita para o Parlamento em 1959, Thatcher construiu uma carreira sólida ao longo dos anos 1960, destacando-se por seus posicionamentos firmes. Durante o governo de Edward Heath, ocupou o cargo de secretária de Educação (1970–1974), período em que ganhou notoriedade ao implementar cortes de gastos, incluindo a polêmica decisão de suspender a distribuição gratuita de leite para crianças maiores de sete anos nas escolas. O fato rendeu a ela críticas e o apelido irônico de “sequestradora do leite i
Em 1975, Thatcher alcançou um feito histórico ao derrotar Heath e assumir a liderança do Partido Conservador, tornando-se a primeira mulher a comandar uma grande legenda política britânica. Esse momento foi decisivo para sua ascensão. Quatro anos depois, capitalizou o descontentamento popular diante da crise econômica e das greves generalizadas que marcaram o período conhecido como “Winter of Discontent” (“Inverno do Descontentamento”, em tradução livre). Com um discurso centrado na recuperação
No poder, Thatcher implementou um conjunto de políticas econômicas que redefiniram o papel do Estado britânico. O chamado “thatcherismo” baseava-se em princípios de livre mercado, privatização de empresas estatais e redução do poder dos sindicatos. Empresas públicas como British Telecom, British Gas e British Airways foram privatizadas, alterando profundamente a estrutura econômica do país.
A postura firme de Thatcher diante de crises internas tornou-se uma de suas marcas. O confronto com os sindicatos atingiu seu ponto máximo durante a greve dos mineiros entre 1984 e 1985, um dos conflitos trabalhistas mais intensos da história britânica. O governo resistiu às pressões e saiu vitorioso, enfraquecendo significativamente o movimento sindical. Esse episódio consolidou a imagem da primeira-ministra como uma líder inflexível, reforçando o apelido de “Dama de Ferro”.
No cenário internacional, Thatcher desempenhou papel relevante durante a fase final da Guerra Fria. Sua aliança com o presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan foi fundamental para a convergência de políticas econômicas liberais e estratégias geopolíticas contra o bloco soviético
Ao mesmo tempo, manteve diálogo com líderes como o reformista Mikhail Gorbachev, contribuindo para a distensão das tensões internacionais no final da década de 1980.
Um dos momentos mais marcantes de seu governo ocorreu em 1982, durante a Guerra das Malvinas, quando o Reino Unido entrou em conflito armado com a Argentina pela posse das ilhas no Atlântico Sul. A vitória britânica teve grande impacto político, elevando sua popularidade e garantindo sua reeleição em 1983. O episódio também reforçou sua imagem de liderança firme em questões de soberania nacional.
Thatcher venceu três eleições consecutivas (1979, 1983 e 1987), algo raro na política britânica. Em 1986, promoveu a desregulamentação do sistema financeiro em Londres, o chamado “Big Bang”, que transformou a cidade em um dos principais centros financeiros globais. Apesar dos avanços econômicos, as desigualdades sociais aumentaram, e muitas comunidades industriais enfrentaram um declínio acentuado.
O desgaste político tornou-se evidente no final da década. A introdução de um impopular imposto provocou protestos em massa e abalou sua base de apoio. Além disso, divergências internas no Partido Conservador, especialmente em relação à integração europeia, enfraqueceram sua liderança. Em novembro de 1990, diante da perda de apoio dentro do próprio partido, Thatcher renunciou ao cargo, sendo sucedida por John Major.
Após deixar o poder, foi nomeada baronesa pela Rainha Elizabeth II e passou a integrar a Câmara dos Lordes, a câmara alta do parlamento britânico. Ela continuou ativa no debate público, escrevendo livros e realizando palestras. Com o passar dos anos, sua saúde se deteriorou, e ela se afastou gradualmente da vida pública. Margaret Thatcher foi casada por mais de 50 anos com o empresário Denis Thatcher, com quem teve os gêmeos Mark e Carol. Ela faleceu em 2013, aos 87 anos.