Celebridades e TV Pedro Cardoso revive Agostinho Carrara em campanha após 12 anos Pedro Cardoso voltou a interpretar Agostinho Carrara, personagem de “A Grande Família”, após 12 anos afastado da TV Globo, em uma campanha publicitária para a plataforma Canva, divulgada nas redes sociais. Segundo rumores, o ator recebeu cerca de 200 mil reais pelo trabalho. O cachê foi pago pela marca responsável pela ação, já que se trata de um projeto comercial independente da emissora. A negociação, no entanto, foi intermediada pela ViU, área de marketing de influência da Globo, responsável Por Flipar

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