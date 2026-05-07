Pedro Cardoso revive Agostinho Carrara em campanha após 12 anos

Na campanha, o ator aparece caracterizado como o icônico taxista, agora um empreendedor. A ação também contou com a participação de influenciadores vestidos com o mesmo figurino de Agostinho, entre eles Laura Hoff, Mineiro do Queijo, Jacira Doce, Diego Cruz e Marcela Montellato. A campanha surpreendeu o público e teve grande repercussão nas redes sociais, já que Pedro Cardoso encerrou seu contrato com a TV Globo em 2014.
Desde então, Pedro Cardoso criticou a emissora em diversas ocasiões. Em entrevistas, ele citou divergências internas como motivo do afastamento e para o fim da parceria. Em 2024, por exemplo, durante participação no programa “Sem Censura”, da TV Brasil, afirmou que a emissora estaria em declínio diante do crescimento das plataformas de streaming.
Saiba mais, a seguir, sobre Pedro Cardoso Martins Moreira. Nascido em 31 de dezembro de 1962, é ator, roteirista, escritor e humorista premiado, com trajetória consolidada na televisão, no teatro e no cinema. Ao longo da carreira, fez sucesso em produções da TV Globo e em filmes de sucesso.
Nascido e criado na zona sul do Rio de Janeiro, Pedro é o segundo de seis irmãos. Em relação a sua família, seu pai era advogado, e seu avô foi presidente do Banco do Brasil. Na família, tem como parentes o cineasta Ivan Cardoso e o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso.
Começou no teatro no grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, sob a direção de Hamilton Vaz Pereira, ao lado de atores como Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães e Daniel Dantas. Pedro Cardoso é considerado fundador do teatro besteirol, movimento que marcou o teatro carioca nos anos 1980.
Pedro Cardoso estreou na televisão com uma participação especial na série “Armação Ilimitada”. A partir daí, fez parte de diversos outros projetos, incluindo novelas, minisséries e programas de humor, como “Vamp”, “Anos Rebeldes”, “Pátria Minha”, “Vida ao Vivo Show”, “Zorra Total” e “Fantástico”, entre outras atrações.
O maior sucesso da carreira de Pedro Cardoso foi como o taxista Agostinho Carrara na série “A Grande Família”, da TV Globo. A sitcom permaneceu no ar por 14 anos, entre 2001 e 2014. A série retratava, de forma cômica, o cotidiano de uma família de classe média do subúrbio carioca e contava no elenco com nomes como Guta Stresser, Marieta Severo, Marco Nanini e Lúcio Mauro Filho.
Em 1997, Pedro Cardoso estrelou, ao lado de Fernanda Torres, o longa “O Que É Isso, Companheiro?”, filme indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. A produção aborda o período da ditadura militar brasileira e rendeu ao ator sua primeira indicação ao Prêmio Guarani de Melhor Ator.
Cardoso também se destacou no filme “O Homem que Copiava”, lançado em 2003. Por sua atuação como Cardoso, amigo do protagonista interpretado por Lázaro Ramos, conquistou o Grande Otelo de Melhor Ator Coadjuvante, prêmio concedido pela Academia Brasileira de Cinema.
Também fazem parte de sua filmografia filmes como “O Quatrilho”, “Bossa Nova”, “Chatô, o Rei do Brasil” e “A Grande Família - O Filme”. Como roteirista, Cardoso também teve uma carreira de destaque: em 2003, foi um dos autores do filme “Lisbela e o Prisioneiro” e, em 1988, contribuiu para o humorístico “TV Pirata”.
Ao longo da carreira, por atuações no cinema e na televisão, Pedro Cardoso conquistou diversos prêmios, como o Grande Otelo, o Prêmio Qualidade Brasil e o Prêmio Shell. Além disso, ele acumulou indicações a prêmios importantes, como ao Emmy Internacional e ao Prêmio Guarani.