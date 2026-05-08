Galeria Eva Perón: 107 anos de nascimento da primeira-dama popular que virou lenda na Argentina No dia 7 de maio de 2026 completaram-se 107 anos do nascimento de Eva Perón, uma das figuras mais influentes, controversas e simbólicas da história da Argentina. Conhecida como “Evita”, ela ultrapassou o papel tradicional de primeira-dama para se tornar um fenômeno político, social e cultural que ainda desperta paixão entre admiradores e críticas entre opositores. Sua trajetória, marcada pela pobreza, ascensão meteórica, atuação política intensa e morte precoce, transformou-a em mito nacional e Por Flipar

Domínio Público/Wikimédia Commons