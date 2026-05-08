Galeria Apolônio de Tiana: sábio grego que teve trajetória semelhante a de Jesus foi tachado de feiticeiro por cristãos A história de um sábio barbudo, trajado com túnicas simples e dotado de uma oratória magnética, que percorreu o mundo realizando curas, ressuscitando mortos e enfrentando a fúria do Império Romano, parece uma descrição exata de Jesus de Nazaré. No entanto, tal biografia pertence a Apolônio de Tiana, uma figura extraordinária do primeiro século da Era Comum, frequentemente apelidada de 'Jesus grego'. Embora o mundo contemporâneo quase o tenha esquecido, Apolônio foi um filósofo que angariou segui Por Flipar

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