Walcyr Carrasco revela inspiração pessoal para criar “Quem Ama Cuida”

A trama começa quando Adriana perde a casa e o marido depois de uma enchente em São Paulo. Sem recursos, ela recomeça a vida em um abrigo, onde conhece Pedro, interpretado por Chay Suede, um advogado idealista que se aproxima dela ao longo da história. Ao ser contratada para ser fisioterapeuta de Arthur Brandão, Adriana cria um forte vínculo com o empresário, um milionário solitário e debilitado.
Grato pelo apoio da fisioterapeuta, Arthur decide se casar com ela para transformá-la em sua herdeira, provocando a revolta dos irmãos Pilar e Ulisses, personagens de Isabel Teixeira e Alexandre Borges. O mistério central da novela começa quando Arthur é assassinado na noite do casamento. Como última pessoa a estar com ele e beneficiada pela herança, Adriana é acusada injustamente pelo crime e acaba presa. Após anos na cadeia, ela retorna decidida a descobrir quem matou o empresário e provar sua
Saiba mais, a seguir, sobre Walcyr Carrasco. Nascido no estado de São Paulo no dia 1º de dezembro de 1951, Walcyr se formou em Jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Depois, trabalhou nos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo e Diário Popular, além das revistas IstoÉ, Veja, Contigo!, onde foi diretor, e 'Recreio', onde produziu contos infantis.
O primeiro trabalho de Walcyr na televisão, ainda como roteirista, foi no seriado da Rede Manchete/SBT, 'Joana', exibido de 1984 a 1985, como parceiro do autor Manoel Carlos. Já a primeira novela foi 'Cortina de Vidro', do SBT. Em 1991, escreveu as minisséries 'O Guarani', baseada no romance homônimo de José de Alencar, e 'Filhos do Sol', ambas para a TV Manchete, onde também escreveu 'Xica da Silva', exibida em 1996.
Nessa última, escreveu sob o pseudônimo de Adamo Angel para não ser demitido, pois, na época, era diretor de teledramaturgia do SBT. A farsa foi descoberta em abril de 1997, na metade da novela. Mesmo assim, a novela continuou no ar até agosto do mesmo ano, e Walcyr manteve o pseudônimo de Adamo Angel até o final. Apesar disso, não foi demitido do SBT, sob a condição, segundo Silvio Santos, de escrever outra novela para a emissora. Assim, em 1998, Walcyr Carrasco fez outro sucesso, a novela 'Fas
Devido ao sucesso, Walcyr foi contratado pela Globo e, em 2001, criou 'O Cravo e a Rosa', novela inspirada na peça “A Megera Domada”, de William Shakespeare. A trama foi protagonizada por Adriana Esteves e Eduardo Moscovis e se tornou um sucesso de audiência na faixa das seis.
Outra novela de grande sucesso do autor é 'Chocolate com Pimenta'. Protagonizada por Mariana Ximenes e Murilo Benício e ambientada na década de 1920, a trama se tornou um grande sucesso de audiência na faixa das seis. O pico de incríveis 41 pontos aconteceu no capítulo em que Bernadete, personagem de Kayky Brito, criado como menina, revelou sua verdadeira identidade.
Outro clássico de Walcyr Carrasco é 'Alma Gêmea', a primeira novela escrita pelo autor a abordar a temática espírita. Protagonizada por Priscila Fantin e Eduardo Moscovis nos papéis de Serena e Rafael, a novela foi um grande sucesso e chegou a superar, algumas vezes, a audiência da novela das nove exibida na época, 'Belíssima'.
Em 2013, 'Amor à Vida', novela das nove da TV Globo escrita por Walcyr Carrasco, entrou para a história da televisão brasileira. A trama exibiu o primeiro beijo entre dois homens em uma novela da emissora, que foi protagonizado por Félix, personagem de Mateus Solano, e Niko, interpretado por Thiago Fragoso.
'Verdades Secretas', novela escrita por Walcyr Carrasco e exibida em 2015, com protagonismo de Camila Queiroz, venceu o Emmy Internacional na categoria de Melhor Telenovela. Com uma trama ousada, a produção se transformou em um fenômeno entre o público jovem nas redes sociais e impulsionou a audiência da TV Globo na faixa das 23h.
Outras produções que fazem parte da filmografia do autor são 'O Outro Lado do Paraíso', 'O Profeta', 'Caras e Bocas', 'Morde e Assopra', 'Verdades Secretas 2', 'Esperança', 'Gabriela', 'Terra e Paixão', 'Êta Mundo Melhor!', 'Êta Mundo Bom!', 'A Dona do Pedaço', 'Filhos do Sol', 'Brava Gente', entre outras.