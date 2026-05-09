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Dos salões europeus ao brilho de Las Vegas, cassinos impressionam visitantes

Grandes cassinos mundo afora deixaram de ser apenas locais de apostas. Muitos tornaram se símbolos de luxo, entretenimento e turismo internacional, atraindo visitantes interessados em jogos, shows e experiências sofisticadas.

Por Flipar
reprodução/expedia

Eles concentram hotéis icônicos, restaurantes premiados, espetáculos grandiosos e arquitetura marcante. O Flipar mostra a seguir alguns desses cassinos!

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Capital mundial dos cassinos - Las Vegas concentra dezenas de complexos gigantescos, unindo jogos, hotéis, shows e gastronomia. A cidade transformou o jogo em indústria de entretenimento em escala global.

Reprodução/Instagram

Os mais famosos - Bellagio, Caesars Palace e MGM Grand estão entre os nomes mais emblemáticos da cidade. São símbolos de luxo, grandiosidade e da imagem internacional de Las Vegas.

Reprodução do Instagram

Outros destaques de Las Vegas - Wynn, Venetian, Mirage, Luxor e Mandalay Bay ampliam a diversidade de estilos e experiências. Cada um aposta em temas arquitetônicos e públicos distintos.

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Macau (China) - Principal polo mundial do jogo em receita, supera Las Vegas nesse quesito. Combina cassinos monumentais com forte influência cultural chinesa.

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Singapura - Sede de dois resorts integrados de luxo, como o Marina Bay Sands. O modelo alia jogo, arquitetura futurista e forte controle estatal.

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Mônaco (Monte Carlo) - O Casino de Monte-Carlo é um ícone europeu do glamour e da aristocracia. Frequentado por celebridades e milionários desde o século 19.

Cristian Lorini/Wikimédia Commons

Baden-Baden (Alemanha) - Considerado um dos cassinos mais elegantes do mundo. Inspirou escritores como Dostoiévski e mantém um ambiente clássico e refinado.

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Estoril (Portugal) - Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ponto de encontro de espiões e diplomatas. Tornou-se um dos mais famosos cassinos da Europa Ocidental.

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Casino Lisboa (Portugal) - Moderno e multifuncional, integra jogos, espetáculos e exposições culturais. É um dos principais polos de entretenimento da capital portuguesa.

Cassinos pelo mundo - Divulgação

Casino di Venezia (Veneza, na Itália) - O mais antigo cassino em atividade no mundo, inaugurado no século 17. Funciona em um palácio histórico às margens do Grande Canal.

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Cassino de Paris (França) - Mais voltado ao entretenimento do que ao jogo tradicional. Combina espetáculos, restaurantes e clima boêmio típico da cidade.

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Sun City (África do Sul) - Complexo turístico que reúne cassino, resorts e atrações naturais. Tornou-se referência no continente africano.

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Crown Melbourne (Austrália) - Um dos maiores cassinos do hemisfério sul. É parte essencial do cenário turístico e noturno da cidade.

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Fallsview Casino Resort (Canadá) - Localizado próximo às Cataratas do Niágara, une paisagem natural e entretenimento. Destaca-se pelo turismo internacional.

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Casino Buenos Aires (Argentina) - Instalado em barcos no Rio da Prata, é o maior da América do Sul. Atrai tanto turistas quanto público local.

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Enjoy Punta del Este (Uruguai) - Ícone do balneário uruguaio, combina cassino, hotel e grandes eventos. Tornou-se referência de luxo na América do Sul.

Marcelo Campi/Wikimédia Commons

Atlantis Paradise Island (Bahamas) - Integra cassino, resort e parque aquático. É um dos destinos mais procurados do Caribe.

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