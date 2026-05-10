Filmes e Séries Fred Astaire: o homem que inovou a dança no cinema No dia 10 de maio de 1899, em Omaha, nasceu Fred Astaire, dançarino, cantor, ator, coreógrafo e apresentador de televisão estadunidense, considerado por muitos o dançarino mais influente da história do cinema. Indicado ao Oscar, Astaire revolucionou a dança no cinema ao exigir controle total sobre a forma como suas coreografias eram filmadas. Diferente dos musicais da época, ele defendia que a câmera mostrasse os dançarinos de corpo inteiro e com poucos cortes, o que criava a sensação de que a d Por Flipar

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