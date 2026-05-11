Estilo de Vida Conheça as roupas curiosas e impressionantes criadas para profissões de alto risco Em diferentes profissões e atividades, algumas roupas vão muito além de simples uniformes. Criadas para proteger pessoas em ambientes extremos, elas são usadas no fundo do oceano, no espaço e até em áreas contaminadas. Há trajes resistentes ao fogo, ao frio intenso e a substâncias perigosas. Alguns impressionam pelo visual futurista, enquanto outros chamam atenção pelo peso e pela tecnologia envolvida. Em muitos casos, essas vestes são essenciais para garantir a segurança e até a sobrevivência d Por Flipar

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