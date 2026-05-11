Conheça as roupas curiosas e impressionantes criadas para profissões de alto risco

O Escafandro é usado em mergulhos profundos e ajuda a suportar a pressão submarina. O traje fornece oxigênio e proteção para trabalhadores e exploradores do fundo do mar.
A Roupa espacial permite que astronautas sobrevivam fora das naves. O equipamento controla temperatura, pressão e fornece oxigênio durante missões espaciais.
O Traje hazmat é utilizado em acidentes químicos e áreas contaminadas. Ele impede o contato do corpo com substâncias tóxicas e agentes perigosos.
A roupa aluminizada usada por bombeiros industriais suporta temperaturas extremamente elevadas. Seu material metálico ajuda a refletir parte do calor intenso das chamas.
O traje de apicultor protege contra picadas durante o manejo de colmeias. A roupa inclui máscara com tela e tecidos reforçados para aumentar a segurança.
O traje de mergulho seco é utilizado em águas congelantes e ambientes muito frios. Diferente de roupas comuns de mergulho, ele impede a entrada de água no corpo.
Os trajes antichamas da Fórmula 1 são feitos com materiais resistentes ao fogo. Eles ajudam a proteger pilotos em acidentes envolvendo incêndios e explosões.
A roupa antibomba usada por esquadrões especiais possui camadas pesadas de proteção. O traje reduz danos causados por explosões e estilhaços durante operações de risco.
A roupa de cota de malha usada em frigoríficos protege trabalhadores contra cortes. O material metálico ajuda a evitar acidentes com facas extremamente afiadas.
Os trajes de sobrevivência usados em plataformas de petróleo ajudam funcionários em emergências marítimas. Eles oferecem proteção térmica em casos de queda no mar gelado.
A roupa de eletricista de alta tensão possui materiais isolantes especiais contra choques. Esses equipamentos são fundamentais em serviços realizados perto de redes energizadas.