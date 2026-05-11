Galeria A forte conexão de Jimmy Cliff com o Brasil: lendário cantor de Reggae teve filha brasileira 11 de maio é Dia Nacional do Reggae. E um de seus expoentes foi Jimmy Cliff. O cantor jamaicano morreu aos 81 anos em 24 de novembro de 2025. Na ocasião, a esposa Latifa contou que ele teve uma série de complicações médicas, começando com uma convulsão e evoluindo para um quadro de pneumonia. Por Flipar

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