Galeria Avenida de Barcelona atrai milhões de visitantes e se tornou símbolo cultural da cidade; conheça La Rambla A avenida mais conhecida de Barcelona representa um dos símbolos mais marcantes da vida urbana da cidade. Trata-se da La Rambla, um boulevard de cerca de 1,2 quilômetro entre a Praça da Catalunha e o antigo porto, próximo ao monumento dedicado a Cristóvão Colombo. Ao longo dos séculos, a via se transformou em um dos principais pontos de encontro de moradores e turistas, reunindo cafés, bancas de flores, artistas de rua, lojas, restaurantes e edifícios históricos. O nome “Rambla” deriva de uma pa Por Flipar

Jorge Fernández Salas/Unsplash