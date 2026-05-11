Avenida de Barcelona atrai milhões de visitantes e se tornou símbolo cultural da cidade; conheça La Rambla

Com o crescimento urbano de Barcelona, o antigo canal deu lugar a uma ampla avenida arborizada que passou a concentrar atividades comerciais e culturais. A Rambla possui diferentes trechos, cada um com características próprias. Entre eles estão a Rambla de Canaletes, famosa pela fonte ligada às comemorações esportivas da cidade, e a Rambla de Sant Josep, conhecida pelo tradicional mercado Mercado de La Boqueria, um dos mais antigos e populares da Espanha.
Outro destaque é o Gran Teatre del Liceu, importante casa de ópera inaugurada no século 19, em 1847, e considerada referência cultural catalã. A avenida também abriga construções históricas, pequenos teatros, quiosques e praças que refletem diferentes fases da história barcelonesa.
Apesar do intenso fluxo turístico, a Rambla preserva parte de sua identidade local, especialmente nas ruas laterais do Bairro Gótico e do Raval, regiões que cercam a avenida e concentram bares, galerias e construções medievais. O local também ficou marcado por acontecimentos históricos e manifestações políticas ao longo do século 20.
Ao caminhar pelo seu calçadão central, o visitante encontra bancas de flores tradicionais que perfumam o ar, enquanto artistas de rua e estátuas vivas capturam o olhar dos passantes curiosos. O famoso mosaico de Joan Miró, incrustado no próprio solo por onde milhares de pessoas transitam diariamente, é um convite a uma pausa breve para contemplação da arte moderna.
Nos últimos anos, a prefeitura de Barcelona passou a discutir formas de reduzir o excesso de turismo na região e recuperar áreas voltadas aos moradores. Ainda assim, La Rambla continua como um dos espaços mais emblemáticos da cidade, mistura de patrimônio histórico, vida cultural e circulação intensa de pessoas de diferentes partes do mundo.