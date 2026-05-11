O que é Arak? Conheça o destilado tradicional do Líbano

Ele é produzido, principalmente, a partir de uvas fermentadas, embora algumas versões utilizem figos. Após a fermentação, o líquido passa por duas ou três destilações, sendo que na etapa final são adicionadas sementes de anis. O resultado é um destilado transparente, sem açúcar e com alto teor alcoólico, normalmente entre 50% e 60%. O arak também é considerado uma das bebidas que inspiraram outros destilados anisados famosos, como o ouzo grego, o raki turco e o pastis francês.
O nome “arak” significa “suor” em árabe, uma referência às gotas que se formam durante o processo de destilação. Em muitas regiões do Líbano, a produção da bebida ainda segue métodos artesanais transmitidos entre gerações. Alguns produtores envelhecem o destilado em recipientes de barro por vários meses, o que ajuda a suavizar os sabores e criar características mais complexas.
Tradicionalmente, o arak quase nunca é consumido puro. A bebida costuma ser misturada com água gelada e gelo, geralmente na proporção de uma parte de arak para duas ou três partes de água. Quando isso acontece, o líquido transparente ganha uma aparência esbranquiçada e leitosa, efeito conhecido como louche. Essa mudança ocorre porque os óleos naturais do anis se tornam insolúveis em contato com a água.
O sabor do arak é marcante, herbal e seco, o que faz dele uma bebida muito associada à gastronomia do Líbano. Ele normalmente acompanha pratos compartilhados conhecidos como mezze, como homus, tabule, kafta e pastas temperadas. Seu perfil aromático também combina bem com ingredientes cítricos, ervas frescas e especiarias.
Nos últimos anos, bartenders passaram a explorar o arak na coquetelaria moderna. A bebida pode substituir absinto ou outros destilados anisados em receitas clássicas e também aparece em combinações com gin, limão, hortelã, pepino e ginger beer. Por ter sabor bastante intenso, o arak costuma ser usado em pequenas quantidades para equilibrar os drinques sem dominar completamente os outros ingredientes.