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O que é Sgroppino? Conheça o coquetel italiano de limão

Poucas bebidas conseguem transmitir tão bem a sensação do verão italiano quanto o sgroppino. Cremoso, cítrico e extremamente refrescante, o tradicional coquetel de Veneza mistura sorvete de limão, Prosecco e vodka em uma combinação simples, mas surpreendentemente sofisticada. Servido entre pratos, após o jantar ou em tardes quentes à beira-mar, ele conquistou espaço nos bares e restaurantes da Itália por unir a leveza de uma sobremesa gelada ao frescor de um drinque espumante.

Por Flipar
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Mesmo ainda pouco conhecido fora do país, o sgroppino conquista facilmente quem experimenta. Além do sabor marcante, chama atenção pela textura aerada e pela versatilidade. Fácil de preparar e com poucos ingredientes, o coquetel se tornou uma das receitas favoritas para quem busca uma bebida diferente e refrescante.

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A primeira receita de Sgroppino é datada de 1528, e era servido em jantares aristocráticos entre uma refeição e outra para limpar o paladar. A receita é simples, não exige medidas exatas e leva apenas três ingredientes principais. Basta bater sorvete de limão com vodka ou grappa e completar com Prosecco até atingir uma consistência leve e homogênea.

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O resultado fica entre um sorvete cremoso e uma raspadinha alcoólica, ideal para dias quentes. A bebida é, tradicionalmente, servida após o jantar para ajudar na digestão, mas também pode ser e é servida em pequenas porções entre os pratos para limpar o paladar.

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Além de saboroso, o sgroppino chama atenção pela apresentação elegante em taças de coquetel ou martini. Entretanto, como o sorvete derrete rapidamente, muitos recomendam não exagerar na quantidade servida e usar colher para aproveitar melhor a textura cremosa.

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Para decorar, raspas ou espirais de limão costumam completar a bebida. A flexibilidade da receita faz do sgroppino um coquetel prático, descontraído e perfeito

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