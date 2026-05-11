Estilo de Vida O que é Sgroppino? Conheça o coquetel italiano de limão Poucas bebidas conseguem transmitir tão bem a sensação do verão italiano quanto o sgroppino. Cremoso, cítrico e extremamente refrescante, o tradicional coquetel de Veneza mistura sorvete de limão, Prosecco e vodka em uma combinação simples, mas surpreendentemente sofisticada. Servido entre pratos, após o jantar ou em tardes quentes à beira-mar, ele conquistou espaço nos bares e restaurantes da Itália por unir a leveza de uma sobremesa gelada ao frescor de um drinque espumante. Por Flipar

Reprodução Youtube