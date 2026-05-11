Notícias 11 de maio marca história de Luxemburgo: pequeno país tem alta qualidade de vida e belos cenários medievais O 11 de maio marcou em 1867 a assinatura de um tratado internacional que garantiu a neutralidade de Luxemburgo. Na prática, o acordo ajudou a impedir disputas entre potências europeias sobre o território luxemburguês. Oficialmente chamado de Grão-Ducado de Luxemburgo, esse país europeu é pequeno apenas em tamanho, pois apresenta um nível de estrutura muito elogiável, com alta qualidade de vida da população e ótima receptividade para visitantes. Por Flipar

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