Animais Ovelhas laranja de Cumbria: a cor da ‘proteção’ vira atração turística No coração de Cumbria, um fazendeiro decidiu transformar o seu rebanho em um espetáculo visual ao tingir 800 ovelhas com laranja neon. A medida, que nasceu como resposta prática contra furtos recorrentes, ganhou repercussão nacional e internacional, pois além de proteger os animais, mudou a paisagem rural e atraiu visitantes curiosos. Por Flipar

Reproduição/The Westmorland Gazette/Jon Granger