Galeria Novos arquivos dos Estados Unidos revelam décadas de investigações sobre OVNIs O governo dos Estados Unidos divulgou um novo conjunto de documentos sigilosos relacionados a OVNIs e fenômenos aéreos não identificados, reacendendo o debate sobre vida extraterrestre e atividades misteriosas registradas ao longo das últimas décadas. Os arquivos, liberados pelo Departamento de Defesa norte-americano no dia 8 de maio, após determinação do presidente Donald Trump, incluem memorandos militares, relatos de civis, vídeos gravados pelas Forças Armadas e até transcrições de missões es Por Flipar

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