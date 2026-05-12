Celebridades e TV A trajetória de Lúcio Mauro, humorista que marcou gerações com personagens inesquecíveis Há sete anos, no dia 11 de maio de 2019, morria o ator e humorista Lúcio Mauro, um dos nomes mais populares da comédia na televisão brasileira. Ele ajudou a construir a linguagem de importantes programas cômicos que marcaram gerações. Nascido em Belém, capital do Pará, em 14 de março de 1927, com o nome de Lúcio de Barros Barbalho, iniciou sua trajetória artística ainda jovem, participando de montagens de teatro estudantil. O interesse pela interpretação surgiu cedo e acabou se transformando em Por Flipar

Reprodução de vídeo TV Globo