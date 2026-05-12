A história e os ingredientes do Pad Thai, um dos maiores símbolos da gastronomia asiática

Apesar de hoje ser visto como um prato tradicional e antigo, o Pad Thai ganhou força principalmente no século 20. Historiadores da gastronomia apontam que a popularização da receita ocorreu durante o governo do primeiro-ministro Plaek Phibunsongkhram, nas décadas de 1930 e 1940, no contexto de um projeto de valorização da identidade nacional tailandesa. O resultado foi a consolidação do prato como comida urbana acessível, prática e barata. Com o tempo, a receita ultrapassou fronteiras e passou a
O elemento principal do Pad Thai é o macarrão de arroz, rapidamente salteado em wok (panela funda tradicional da cozinha asiática) em fogo alto. A técnica permite que os ingredientes cozinhem rapidamente sem perder textura. Entre os componentes mais comuns estão camarão, frango, tofu ou carne suína, além de ovos mexidos incorporados ao preparo.
O molho é considerado a alma do prato. Tradicionalmente, mistura molho de peixe, pasta de tamarindo, açúcar de palma e pimenta, criando um equilíbrio complexo de sabores. O resultado final costuma trazer simultaneamente notas adocicadas, salgadas e levemente ácidas, algo bastante característico da gastronomia tailandesa.
Outro aspecto marcante do Pad Thai é a combinação de texturas. O crocante do amendoim torrado contrasta com a maciez do macarrão e com os vegetais frescos adicionados ao final do preparo, como cebolinha e broto de feijão. Frequentemente, o prato é servido acompanhado de fatias de limão, pimenta seca e ervas frescas, permitindo que cada pessoa ajuste os sabores de acordo com sua preferência.
Embora exista uma base relativamente padronizada, o Pad Thai apresenta inúmeras variações regionais e contemporâneas. Em áreas litorâneas da Tailândia, versões com frutos do mar são bastante populares, enquanto restaurantes vegetarianos adaptaram a receita substituindo ingredientes de origem animal por tofu e molhos vegetais. Fora da Ásia, muitos estabelecimentos também modificaram o nível de picância para atender diferentes públicos.
Além do sabor marcante, o Pad Thai também é frequentemente associado ao conceito de comida de rua asiática. Em Bangkok, barracas especializadas atraem filas de turistas e moradores locais interessados em versões consideradas tradicionais ou premiadas. Em alguns casos, pequenos estabelecimentos familiares ganharam reconhecimento internacional justamente pela qualidade da receita.
O sucesso do Pad Thai reflete não apenas a riqueza da culinária tailandesa, mas também a capacidade do prato de reunir simplicidade e sofisticação em uma mesma receita. Ao equilibrar sabores intensos, ingredientes frescos e preparo rápido, o prato se consolidou como uma das expressões gastronômicas mais conhecidas da Tailândia no mundo contemporâneo.