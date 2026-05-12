Opala, carro que foi um ícone no Brasil, entra no embate verbal entre Flávio Bolsonaro e Lula

Semanas depois, Lula utilizou a declaração de Flávio Bolsonaro para alfinetar o senador e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante a abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro, em Niterói. “Outro dia, o filho do Bolsonaro falou assim: ‘o Lula é um Opala velho’. Quando ele fala assim, não me ofendo porque eu tive um Opala 94 turbinado. Se ele conhecesse o meu Opala... Ele fala isso porque o Opala dele é o pai dele, que tá no desmanche”, disse Lula, que deve concorrer à reeleiç