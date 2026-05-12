Galeria Ventos extremos, casas de pedra e cultura única: conheça as ilhas remotas de Batanes, nas Filipinas No extremo norte das Filipinas, a pequena província de Batanes é um arquipélago isolado que se destaca pelas paisagens dramáticas, pelos campos verdes varridos pelo vento e por uma cultura bastante distinta do restante do país. Separada da ilha principal de Luzon pelo Canal de Balintang, Batanes ocupa uma posição estratégica entre o Mar das Filipinas e o estreito que conduz a Taiwan. A região possui apenas dez ilhas, mas somente três delas apresentam população permanente: Batan, Sabtang e Itbaya Por Flipar

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