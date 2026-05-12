Ventos extremos, casas de pedra e cultura única: conheça as ilhas remotas de Batanes, nas Filipinas

Diferentemente das grandes cidades filipinas, marcadas por trânsito intenso e densidade populacional elevada, Batanes transmite uma sensação de tranquilidade rara no Sudeste Asiático. As estradas atravessam colinas onduladas, cercas de pedra dividem os campos e o oceano aparece quase sempre no horizonte. Muitos visitantes comparam o cenário às paisagens costeiras da Irlanda ou da Nova Zelândia, embora a região mantenha características totalmente particulares.
A história de Batanes começou muito antes da chegada dos espanhóis às Filipinas. Povos austronésios ocuparam as ilhas há milhares de anos e desenvolveram uma cultura adaptada aos ventos fortes, aos tufões frequentes e ao terreno montanhoso. Os ivatanes criaram métodos de pesca, agricultura e construção que garantiram sobrevivência mesmo diante das condições climáticas severas.
Durante o período colonial espanhol, missionários católicos chegaram ao arquipélago e introduziram igrejas de pedra que ainda hoje fazem parte da paisagem local. Apesar da influência europeia, os habitantes conservaram boa parte dos costumes ancestrais, inclusive o idioma ivatan, falado ao lado do filipino e do inglês.
As casas tradicionais de Batanes representam um dos símbolos mais famosos da província. Conhecidas como casas ivatan, elas possuem paredes espessas de pedra calcária e telhados feitos originalmente de capim conhecido como cogon. Esse modelo arquitetônico surgiu como resposta aos tufões extremamente poderosos que atingem a região todos os anos.
Muitas construções resistem por décadas graças à técnica local de engenharia. Em vilarejos como Mahatao, Ivana e Uyugan, essas residências formam cenários que parecem congelados no tempo. A paisagem rural ganha ainda mais destaque por causa da ausência de grandes edifícios, centros comerciais enormes ou complexos industriais.
A natureza constitui uma das maiores riquezas de Batanes. As ilhas apresentam falésias impressionantes, montanhas cobertas por vegetação rasteira e praias de pedras moldadas pelas correntes marítimas. O Monte Iraya, um vulcão adormecido localizado na ilha de Batan, domina boa parte do horizonte.
Já em Sabtang, pequenas aldeias preservam caminhos estreitos e construções históricas. Itbayat, a ilha mais remota e difícil de acessar, conta com penhascos verticais que tornam o desembarque um verdadeiro desafio. O clima muda rapidamente ao longo do dia, com neblina, chuvas repentinas e rajadas de vento intensas.
Durante certos períodos do ano, tufões obrigam moradores e turistas a permanecerem isolados por vários dias. A economia local depende principalmente da agricultura, da pesca e, mais recentemente, do turismo. Os agricultores cultivam alho, inhame, banana e outras culturas resistentes aos ventos fortes.
A pesca fornece parte importante da alimentação da população e mantém práticas tradicionais transmitidas entre gerações. Nos últimos anos, o turismo ganhou importância graças às imagens divulgadas nas redes sociais e em produções televisivas filipinas. Mesmo assim, Batanes continua distante do turismo de massa observado em destinos famosos do país, como Boracay ou Palawan.
As autoridades locais adotam medidas para proteger o meio ambiente e evitar o crescimento desordenado. A cultura ivatan valoriza fortemente a cooperação comunitária, a simplicidade e o respeito à natureza. Muitos moradores deixam portas destrancadas, reflexo de índices extremamente baixos de criminalidade.
O idioma, as músicas e as celebrações religiosas reforçam a identidade cultural do arquipélago. Outro elemento marcante consiste nas vestimentas tradicionais usadas para proteção contra o clima severo, especialmente os chapéus feitos de fibra vegetal conhecidos como vakul, utilizados principalmente pelas mulheres ivatanes.
Além da beleza natural, Batanes tem uma enorme importância cultural e histórica para as Filipinas. Muitos estudiosos consideram o arquipélago um dos lugares que melhor preservaram tradições pré-coloniais no país. O acesso difícil ajudou a proteger esse patrimônio ao longo do tempo, embora também tenha limitado oportunidades econômicas para os habitantes. Ainda assim, muitos ivatanes preferem manter o estilo de vida tradicional em vez de permitir transformações rápidas que possam ameaçar a identi