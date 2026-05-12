Galeria ‘A Cidade Amarela’: por que Izamal se tornou um dos destinos mais curiosos do México No coração da península de Yucatán, no sudeste do México, a cidade de Izamal chama atenção por um detalhe incomum: praticamente todas as construções do centro histórico seguem a mesma tonalidade amarela. Casas, igrejas, praças, prédios públicos e estabelecimentos comerciais formam um cenário monocromático que transformou o município em um dos lugares mais reconhecíveis do país. A uniformidade visual fez com que Izamal recebesse o apelido de 'La Ciudad Amarilla' ('A Cidade Amarela'), título que s Por Flipar

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