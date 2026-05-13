Como evitar a catapora: medidas básicas ajudam no controle da doença

Embora costume apresentar evolução leve em crianças saudáveis, a catapora pode causar complicações em bebês, gestantes, idosos e pessoas com baixa imunidade. Entre as possíveis complicações estão infecções bacterianas na pele, pneumonia, desidratação e problemas neurológicos. Após o desaparecimento dos sintomas, o vírus permanece no organismo e pode reaparecer anos depois na forma de herpes-zóster, conhecido popularmente como cobreiro.
O principal sinal da doença costuma surgir após um período de incubação que varia entre dez e vinte dias. As manchas começam no tronco e depois alcançam rosto, braços e pernas. As bolhas secam com o passar dos dias e formam crostas. Para aliviar os sintomas, médicos costumam recomendar repouso e hidratação. Médicos também costumam recomendar medicamentos para aliviar a febre e reduzir a coceira.
A higiene adequada da pele tem papel importante para evitar infecções nas feridas. Coçar as bolhas pode causar cicatrizes permanentes e aumentar o risco de contaminação por bactérias. A melhor forma de prevenção está na vacinação, oferecida no calendário infantil e capaz de reduzir drasticamente os casos graves.
Além da imunização, medidas simples ajudam no controle da doença, como lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados e evitar contato próximo com pessoas infectadas. Também é importante não compartilhar objetos pessoais, toalhas e utensílios durante o período de transmissão. Pessoas contaminadas devem permanecer afastadas da escola ou do trabalho até que todas as lesões estejam secas.
O uso de roupas leves e banhos mornos com soluções antissépticas específicas auxilia no alívio do desconforto cutâneo durante o período crítico. É fundamental buscar orientação médica logo nos primeiros sinais para garantir um tratamento adequado e monitorar possíveis agravamentos do quadro clínico.