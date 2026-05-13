Galeria Como evitar a catapora: medidas básicas ajudam no controle da doença A catapora, também conhecida como varicela, é uma doença infecciosa causada pelo vírus varicela-zóster. Muito comum na infância, ela provoca febre, mal-estar e pequenas bolhas avermelhadas espalhadas pelo corpo, que causam intensa coceira. A transmissão acontece com facilidade por meio da saliva, da tosse, dos espirros e também pelo contato direto com as lesões na pele. Em ambientes fechados, o vírus pode se espalhar rapidamente entre pessoas que nunca tiveram a doença ou que não receberam vacin Por Flipar

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