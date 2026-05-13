Mais praias com Bandeira Azul no Brasil: conheça São Francisco do Sul, um dos destinos mais elogiados do litoral catarinense

O estudo avaliou algumas das principais cidades do litoral catarinense, entre elas Florianópolis, Balneário Camboriú, Laguna, Imbituba e São Francisco do Sul, que obteve um dos desempenhos mais positivos da pesquisa. Segundo os dados apresentados, a maior parte dos turistas entrevistados demonstrou alto grau de satisfação com a experiência na cidade.
Cerca de 80% dos visitantes foram classificados como “promotores”, categoria utilizada para identificar pessoas satisfeitas e dispostas a indicar o destino para amigos, parentes e conhecidos. Entre os aspectos mais elogiados aparecem a sensação de tranquilidade, o perfil mais familiar das praias e a qualidade ambiental da região.
As faixas de areia com mar calmo atraem principalmente famílias em busca de descanso fora dos centros turísticos mais movimentados do estado. Outro diferencial apontado no levantamento envolve o custo-benefício oferecido pelo município, considerado competitivo em relação a outros balneários catarinenses bastante procurados durante a alta temporada.
Além da boa avaliação dos turistas, São Francisco do Sul também se destaca nacionalmente pela quantidade de praias certificadas com Bandeira Azul, selo internacional concedido a locais que cumprem critérios ligados à qualidade da água, preservação ambiental, segurança e infraestrutura turística.
Locais como a Praia da Enseada, Praia Grande, Prainha e Ubatuba estão entre os pontos mais procurados durante o verão. Além das praias, a cidade oferece áreas de manguezal, trilhas ecológicas e regiões de Mata Atlântica preservada, importantes para a biodiversidade local.
O reconhecimento fortalece a imagem de São Francisco do Sul como um destino ligado ao turismo sustentável e ajuda a impulsionar setores importantes da economia local, como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços turísticos, especialmente durante a alta temporada.
A fidelização dos visitantes aparece como outro ponto importante para o município. Muitos turistas retornam em diferentes temporadas, fator que contribui para manter o fluxo econômico durante os meses de verão e reforça a presença de São Francisco do Sul entre os destinos mais procurados do litoral catarinense.
São Francisco do Sul também possui enorme importância histórica para o Brasil, já que figura entre as cidades mais antigas do país. Fundada oficialmente no século 17, o local preserva um centro histórico tombado pelo IPHAN com casarões coloniais, igrejas antigas e ruas de pedra que ajudam a contar parte da ocupação portuguesa no litoral sul brasileiro.
Entre os monumentos mais relevantes, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça destaca-se pela arquitetura secular e pelo valor religioso para a comunidade local. O Museu Nacional do Mar, referência única na América Latina, abriga uma coleção vasta de embarcações tradicionais que revelam a maestria da construção naval artesanal brasileira.
A região abriga ainda um dos portos mais importantes de Santa Catarina, responsável pela movimentação de cargas ligadas principalmente ao agronegócio e à indústria. Essa combinação entre atividade portuária, patrimônio histórico e turismo balneário torna o município bastante singular dentro do estado.
A cultura também ocupa papel relevante em São Francisco do Sul. Festas tradicionais, eventos náuticos e manifestações ligadas à pesca artesanal fazem parte da identidade da cidade. O município mantém forte relação com o mar, perceptível tanto na culinária baseada em frutos do mar quanto no cotidiano de comunidades pesqueiras.