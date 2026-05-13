Galeria Mais praias com Bandeira Azul no Brasil: conheça São Francisco do Sul, um dos destinos mais elogiados do litoral catarinense No litoral norte de Santa Catarina, a cidade de São Francisco do Sul vem ampliando sua reputação como um dos destinos turísticos mais valorizados da região Sul do país. Conhecida pelas praias de águas limpas, pelo ambiente tranquilo e pelo forte apelo familiar, a cidade alcançou destaque em um levantamento da Fecomércio SC sobre o turismo de verão de 2026. O município recebeu a classificação de “Zona de Excelência” ao atingir 77% no índice internacional NPS (Net Promoter Score), indicador utiliz Por Flipar

Divulgação/Prefeitura Municipal de Sa?o Francisco do Sul