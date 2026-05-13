Estilo de Vida Anedonia musical: entenda por que algumas pessoas não sentem prazer ao ouvir música Nem todo mundo sente prazer ao ouvir música, e isso não é apenas questão de gosto. A chamada anedonia musical possui base neurológica e mostra como o cérebro pode reagir de formas diferentes a estímulos considerados agradáveis para muitas pessoas. Por Flipar

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