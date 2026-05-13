Quer perder peso? Veja dicas que podem ajudar no processo

Dica 10: Procure um profissional da saúde: Apesar de estar no final da lista, esse item é um dos mais importantes. Procurar um profissional que entenda do assunto (como um nutricionista, por exemplo) é aumentar suas chances de sucesso e de evitar corretamente 'dietas de internet' que oferecem fórmula mágicas e que não levam em conta cada indivíduo e consequências pelo método escolhido. No caso das atividade físicas, é importante buscar um profissional que possa te orientar.