Galeria Entenda o que é a Lei da Dosimetria, que reabriu debates sobre punições aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro Uma pauta que tem dominado os noticiários brasileiros é a chamada Lei da Dosimetria. A nova legislação que altera a forma de cálculo das penas para crimes contra a democracia passou a ser alvo de questionamentos no Supremo Tribunal Federal (STF), que decidirá se a norma respeita a Constituição Federal. A regra entrou em vigor após o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas sua aplicação acabou suspensa temporariamente pelo ministro Alexandre de Moraes no di Por Flipar

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