Economia Entenda o que são os antimicrobianos que levaram a União Europeia a vetar carnes do Brasil O governo brasileiro afirmou ter sido pego de surpresa com a decisão da União Europeia de retirar o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal para consumo humano. A medida ainda não entrou em vigor e só passará a valer em setembro, mas já provocou reação de autoridades e entidades do agronegócio. O principal motivo alegado pelos europeus envolve o controle sanitário sobre o uso de antimicrobianos na pecuária brasileira. Por Flipar

Gastão Guedes wikimedia commons