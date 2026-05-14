Entretenimento Gírias curiosas fazem parte da cultura de diferentes estados brasileiros Ricas em regionalismo, as gírias brasileiras refletem a identidade e o cotidiano de cada estado do país. Descubra expressões típicas que traduzem diferentes formas de viver, unindo tradição e criatividade linguística. Por Flipar

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