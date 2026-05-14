Estilo de Vida Utilizada desde a Antiguidade, a palha ganhou novas aplicações ao longo do tempo A palha, material de origem natural, é utilizada em diversos produtos de moda e decoração. A versatilidade permite criar peças que vão do estilo rústico ao sofisticado, mostrando como um recurso simples pode ganhar diferentes aplicações estéticas e funcionais. Por Flipar

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