Celebridades e TV Histórico: Paulinho da Costa ganha estrela e torna-se único brasileiro na Calçada da Fama O percussionista Paulinho da Costa foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, reconhecimento que celebra décadas de contribuição à música. Ele é o primeiro brasileiro nascido no país a receber tal homenagem. Por Flipar

Reprodução Instagram Paulinho da Costa