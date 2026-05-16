Estilo de Vida Tragédia em mergulho nas Maldivas expõe riscos em paraíso turístico famoso pelas águas cristalinas As Maldivas vivem uma grande operação de buscas após a morte de cinco turistas italianos durante um mergulho em uma caverna submarina profunda. O acidente ocorreu no Atol de Vaavu e mobilizou barcos, aeronaves e equipes especializadas em uma região considerada de alto risco até mesmo para mergulhadores experientes. Uma das vítimas é Monica Montefalcone, que sobreviveu a um tsunami em 2004. Por Flipar

divulgação Greenpeace