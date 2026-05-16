Filmes e Séries Debra Winger: de acidente quase fatal ao estrelato em Hollywood Debra Winger, um dos grandes nomes de Hollywood nos anos 1980, completou 71 anos no dia 16 de maio de 2026. Dona de uma carreira marcada por sucessos e polêmicas, a atriz atuou pela última vez na série “O Acusado”, em 2024. Conhecida pelo temperamento forte, Debra chegou a desistir de participar de “Uma Equipe Muito Especial” após a entrada de Madonna no elenco. Ela contou que temia que o longa se transformasse em um “filme do Elvis Presley”, em referência ao excesso de atenção voltado para uma Por Flipar

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