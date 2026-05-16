Estilo de Vida Corpus Christi chegando: Feriados que ainda vêm por aí com chance de folgas prolongadas O calendário de 2026 reserva vários feriados nacionais e pontos facultativos que poderão render viagens, descanso prolongado e momentos em família. O próximo feriado prolongado é o de Corpus Christi, celebrado em 4 de junho. Uma quinta-feira. Muitos brasileiros emendam a folga e só voltam às atividades na segunda-feira. As pessoas já começam, inclusive, a planejar as folgas seguintes no calendário de feriados. Por Flipar

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