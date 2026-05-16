Estilo de Vida Cúpulas coloridas ajudam a destacar o charme das catedrais russas Entre todas, duas construções se destacam não apenas pelo apelo visual, mas também pela força de suas histórias: a Catedral de São Basílio, em Moscou, e a Igreja do Salvador sobre o Sangue Derramado, em São Petersburgo. Por Flipar

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