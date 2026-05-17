Galeria Cidade do século 9, suspensa sobre falésias de calcário, atrai turistas no Mediterrâneo No extremo sul da Córsega, uma cidade francesa suspensa a 70 metros se tornou um dos cenários mais fotografados de todo o Mediterrâneo. Bonifacio fica separada da ilha de Sardenha por um estreito de apenas 12 quilômetros. Por Flipar

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