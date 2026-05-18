Estilo de Vida Por que a cidade de Não-Me-Toque recebeu esse nome curioso? Descubra Não-Me-Toque chama atenção pelo nome curioso, que desperta perguntas em muita gente. O município fica no norte do Rio Grande do Sul e tem forte tradição agrícola, especialmente ligada à produção de grãos e tecnologia no campo. Por Flipar

Larissa Fraga wikimedia commons