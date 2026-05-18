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Por que a cidade de Não-Me-Toque recebeu esse nome curioso? Descubra

Não-Me-Toque chama atenção pelo nome curioso, que desperta perguntas em muita gente. O município fica no norte do Rio Grande do Sul e tem forte tradição agrícola, especialmente ligada à produção de grãos e tecnologia no campo.

Por Flipar
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A explicação mais conhecida para o nome está em uma planta popularmente chamada “não-me-toque”. Ela pertence ao grupo das sensitivas e reage ao toque fechando rapidamente as folhas, comportamento que impressiona até hoje.

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A planta também era conhecida pelos pequenos espinhos e pela presença frequente em áreas rurais da região. Segundo relatos históricos, tropeiros e viajantes evitavam encostar nela, o que ajudou a espalhar o apelido curioso.

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Ela costuma crescer em áreas de clima quente e úmido, aparecendo com frequência em regiões rurais do Brasil. A espécie é encontrada principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de outros países da América Latina e áreas tropicais.

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Com o passar do tempo, a expressão acabou identificando toda a localidade. O nome permaneceu mesmo após o crescimento do município, tornando-se uma das denominações mais diferentes entre as cidades brasileiras.

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Hoje, Não-Me-Toque é reconhecida pela força do agronegócio e pela realização da Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras do setor agrícola na América Latina, atraindo visitantes de várias partes do país.

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Além da curiosidade envolvendo o nome, a cidade preserva tradições do interior gaúcho e possui economia forte. O caso mostra como elementos simples da natureza podem influenciar diretamente a identidade de um município.

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