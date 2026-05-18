Animais Predadores no ar: semelhanças e diferenças entre águias e gaviões Águias (à esquerda) e gaviões (à direita) são aves de rapina que causam fascínio por sua força e imponência, mas também por suas diferenças sutis e semelhanças marcantes. Embora muitas vezes confundidos, cada grupo possui características próprias, e a harpia, conhecida no Brasil como gavião-real, exemplifica bem essa complexidade taxonômica. Por Flipar

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