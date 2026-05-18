Automobilismo e carros Lamborghini, o homem que desafiou Ferrari e virou ícone dos supercarros Ferruccio Lamborghini foi um industrial visionário que começou por fabricar tratores e desafiou Enzo Ferrari ao criar uma marca que se tornaria símbolo mundial de inovação e design. Sua trajetória reflete a reconstrução da Itália no pós-guerra e a busca por excelência em engenharia. O sucesso inicial em máquinas agrícolas lhe deu recursos para diversificar negócios e apostar em novos setores. Ao decidir investir em automóveis esportivos, fundou a Automobili Lamborghini em Sant’Agata Bolognese. O Por Flipar

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