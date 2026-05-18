Galeria Joia de Roma: construído há quase 2 mil anos, Panteão é uma das maiores obras da Antiguidade O Panteão de Roma está entre os monumentos mais extraordinários da Antiguidade e representa um dos maiores legados arquitetônicos do Império Romano. Localizado no coração de Roma, o edifício impressiona pela preservação quase intacta após quase dois mil anos de história. Sua origem remonta ao período do imperador Augusto, quando Marco Vipsânio Agripa mandou construir um templo no local por volta de 27 a.C. O templo sofreu com violentos incêndios que destruíram sua estrutura original de madeira, Por Flipar

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