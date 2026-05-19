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20 de maio e a primeira exibição do cinetoscópio: invenção ajudou a criar o cinema moderno

No dia 20 de maio de 1891 ocorreu a primeira exibição pública do cinetoscópio criado pelo inventor Thomas Edison. O aparelho abriu caminho para o nascimento do cinema. Ele permitiu, no fim do século XIX, a visualização individual de imagens em movimento por meio de uma pequena abertura no topo da máquina.

Por Flipar
domínio público

O equipamento usava uma sequência rápida de fotografias registradas em película, criando a sensação de movimento. Diferentemente dos cinemas atuais, a experiência era individual e o espectador assistia sozinho às curtas cenas exibidas no aparelho.

Reprodução Matador Network

Thomas Edison idealizou o projeto em 1888. E seu desenvolvimento técnico contou com forte participação do engenheiro William Kennedy Laurie Dickson e da equipe dos laboratórios Edison.

Domínio Público/Wikimédia Commons

O primeiro protótipo do aparelho foi apresentado ao público em 1891. Poucos anos depois, salas com vários cinetoscópios começaram a funcionar nos Estados Unidos, permitindo que as pessoas pagassem para assistir a pequenos filmes de poucos segundos.

Imagem gerada por i.a

Mesmo fazendo sucesso inicialmente, o cinetoscópio acabou perdendo espaço para aparelhos capazes de projetar imagens em telas para grandes plateias. Essa mudança ajudou no surgimento das salas de cinema e popularizou ainda mais a nova forma de entretenimento.

Imagem gerada por i.a

O trabalho de Edison e Dickson influenciou diretamente a evolução do cinema moderno. Além do cinetoscópio, os inventores também participaram do desenvolvimento de câmeras e sistemas de gravação que marcaram os primeiros passos da indústria cinematográfica mundial.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

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