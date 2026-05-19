Entretenimento 20 de maio e a primeira exibição do cinetoscópio: invenção ajudou a criar o cinema moderno No dia 20 de maio de 1891 ocorreu a primeira exibição pública do cinetoscópio criado pelo inventor Thomas Edison. O aparelho abriu caminho para o nascimento do cinema. Ele permitiu, no fim do século XIX, a visualização individual de imagens em movimento por meio de uma pequena abertura no topo da máquina. Por Flipar

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