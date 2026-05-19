Galeria Granizo se forma em condições extremas e pode causar impactos inesperados Tempestades de granizo têm chamado atenção no Brasil pelos danos causados. O fenômeno acontece quando gotas de água congelam em grandes altitudes, formando pedras de gelo que caem com força e podem provocar prejuízos e riscos à população. Por Flipar

Etienne Marais/Pixabay