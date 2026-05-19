Galeria Vaticano autoriza paróquia do interior paulista a guardar relíquia de 1º grau de João Paulo II A Igreja Matriz de São Simão Apóstolo, que fica na cidade paulista de São Simão, na região de Ribeirão Preto, passou a integrar um seleto grupo de templos católicos autorizados pelo Vaticano a guardar e proteger uma relíquia de primeiro grau de São João Paulo II. O item sagrado contém uma pequena porção do sangue de Karol Wojtyla, nome de batismo do pontífice polonês que liderou a Igreja Católica por quase 27 anos e morreu em 2005, aos 84 anos. Canonizado em 2014, João Paulo II permanece como um Por Flipar

Reprodução @saosimaoapostolo.paroquia