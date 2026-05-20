Economia Novas regras do consignado do INSS entram em vigor com biometria e redução do limite de crédito As novas regras para empréstimos consignados destinados a aposentados e pensionistas do INSS começaram a valer em 19 de maio de 2026 e alteram tanto os mecanismos de segurança quanto os limites de contratação da modalidade. Entre as principais mudanças está a obrigatoriedade de confirmação da operação por biometria facial, procedimento que deverá ser realizado por meio do aplicativo ou do site Meu INSS. Segundo o governo federal, a medida busca reduzir fraudes e dar mais proteção aos beneficiári Por Flipar

Arquivo/Agência Brasil