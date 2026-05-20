Entretenimento Festival em Visconde de Mauá terá chope de pinhão e atrações na Serra da Mantiqueira O distrito de Visconde de Mauá, no sul do estado do Rio de Janeiro, vai receber entre os dias 19 e 21 de junho a sétima edição do Mauá Beer Festival. O evento será realizado no campo de futebol da Vila de Mauá e promete reunir moradores e turistas durante o inverno na Serra da Mantiqueira. Por Flipar

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