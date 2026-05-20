Harrison Ford surpreende ao usar kilt em campanha de marca de uísque

A marca pertence ao grupo LVMH, conglomerado comandado por Arnault e responsável pela marca Louis Vuitton. A parceria com Harrison Ford ajudou a ampliar a visibilidade do lançamento e aproximou o universo do uísque do entretenimento internacional.
Segundo a divulgação da empresa, Harrison Ford participou do desenvolvimento da bebida ao lado do mestre destilador Bill Lumsden. O ator teria experimentado diferentes versões do whisky até chegar ao perfil de sabor considerado ideal para a edição especial da Glenmorangie.
Antes mesmo do lançamento oficial, a parceria já vinha sendo promovida por meio da série “Once Upon a Time in Scotland”. Nos vídeos, Harrison Ford aparece visitando a destilaria na Escócia, conhecendo o processo de produção e conversando com funcionários da marca em clima descontraído.
Um dos pontos mais comentados da publicidade foi o fato de Harrison Ford ter vestido o tradicional kilt, a saia típica da Escócia Imagens do ator americano com a vestimenta foram um destaque no empreendimento.
Harrison Ford é considerado um dos atores mais famosos e bem-sucedidos da história do cinema. Ele ganhou projeção mundial ao interpretar Han Solo na franquia Star Wars e também ficou marcado pelo papel do arqueólogo Indiana Jones na série Indiana Jones.
Ao longo da carreira, participou de sucessos de ação, aventura e ficção científica que se tornaram clássicos populares em vários países. O artista também recebeu elogios por atuações em filmes dramáticos e de suspense.
Mesmo após décadas em Hollywood, Ford continua sendo um nome de grande prestígio na indústria do entretenimento. Harrison Ford é também um hábil carpinteiro. Antes de alcançar fama, ele fazia reformas e móveis sob medida para complementar a renda enquanto tentava conseguir papéis como ator.
Glenmorangie foi fundada em 1843 e se tornou uma das destilarias de single malt mais conhecidas do mundo. A marca escocesa ganhou destaque internacional pela produção de bebidas envelhecidas em barris especiais, muitas vezes usados anteriormente para vinho, conhaque ou bourbon.
Essa técnica ajuda a criar aromas e sabores mais complexos, característica valorizada pelos apreciadores da bebida. Ao longo das décadas, a empresa também passou a investir em edições sofisticadas voltadas ao mercado premium.
Com presença em diversos países, a Glenmorangie costuma associar seus lançamentos a campanhas elegantes e nomes famosos. Harrison Ford passa a integrar essa lista.
O lançamento também reforça uma tendência cada vez mais comum entre marcas de luxo: associar produtos tradicionais a celebridades internacionais. Além do peso de Harrison Ford, a presença indireta de Bernard Arnault (foto) e da LVMH ajudou a transformar o novo whisky em um assunto comentado muito além do universo das bebidas.
Além da Louis Vuitton, o conglomerado controla nomes como Dior, Givenchy, TAG Heuer e Moët & Chandon. Arnault é considerado um dos empresários mais influentes do setor. O grupo tem forte presença global e costuma investir em campanhas com artistas e personalidades conhecidas.